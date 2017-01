Barreda Bort slaat dubbelslag in etappe drie bij de motoren

Door: redactie

Barreda Bort. © epa.

Dakar 2017 Joan Barreda Bort (Honda) heeft vandaag de derde etappe in de Dakar bij de motorrijders op zijn naam geschreven.

De Spanjaard legde de etappe over 364 km tegen de klok tussen de Argentijnse steden San Miguel De Tucuman en San Salvador De Jujuy af in 4u22:41 en was ruim sneller dan de concurrentie. De Brit Sam Sunderland (KTM) eindigde als tweede op ruim dertien minuten (+ 13:29), de derde plaats was voor de Fransman Pierre Alexandre Renet (Husqvarna/+ 16:30).



De Australische titelverdediger Toby Price (KTM) werd pas negende (op 22:51) en moet zijn leidersplaats in de stand afstaan aan Barreda Bort. Die heeft nu 11:20 voorsprong op Sunderland en 14:42 op de Portugees Paulo Gonçalves.



Morgen moeten de motorrijders 416 km tegen de tijd afleggen tussen San Salvador de Jujuy en het Boliviaanse Tupiza.