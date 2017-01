Steven Rotsaert en Charly Gotlib schuiven op in het klassement

Door: redactie

4/01/17 - 00u18

© epa.

Dakar Na de 22e plaats in de openingsrit eindigde Steven Rotsaert (MAN) vandaag als 17e. Dankzij dat resultaat schuift de West-Vlaming op naar de 20e plaats. Ook Charly Gotlib (Tatra) maakte een sprong in het klassement. Hij klom van de 41e naar de 31e plaats.

De tweede rit verliep voor het trio Albert Llovera/Charly Gotlib/Jaromir Martinec (Tatra) minder tumultueus dan de openingsrit. "Er was wel heel veel fesh fesh (een soort mistgordijn van zand, red.) en de hitte was bij momenten ondraaglijk", reageerde Gotlib. "We hebben een goed tempo kunnen aanhouden en reden een tijdlang tegen 136 kilometer per uur, onze topsnelheid. Onderweg hebben we enkele trucks ingehaald. Voor Albert was het niet altijd even makkelijk maar hij heeft het uitstekend gedaan. Ik zag hem onderweg genieten."