Nederlander Martin van den Brink snelste trucker in tweede etappe

Door: redactie

3/01/17 - 22u25 Bron: Belga

Dakar De Nederlander Martin van den Brink (Renault) heeft de tweede etappe, over 284 kilometer van Resistencia naar San Miguel de Tucuman, in de Dakar voor vrachtwagens gewonnen. In de Argentijnse modder was hij 2:03 sneller dan de Rus Dmitry Sotnikov (Kamaz) en 2:52 dan zijn landgenoot Peter Versluis (MAN).