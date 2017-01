Fransman Sebastien Loeb slaat dubbelslag in tweede etappe

Door: redactie

3/01/17 - 19u40 Bron: Belga

© afp.

Dakar De Fransman Sebastien Loeb (Peugeot) heeft de tweede etappe in de Dakar bij de wagens op zijn naam geschreven. De etappe liep over een afstand van 275 kilometer tussen Resistencia en San Miguel de Tucman (beiden in Argentinië). Loeb is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Tom Colsoul, de copiloot van de Pool Jakub Przygonski (Mini) en enige Belg bij de wagens, finishte als elfde op 9 minuten en 55 seconden.