Toby Price nieuwe leider na zege in tweede etappe

Door: redactie

3/01/17 - 18u58 Bron: Belga

Dakar

De Australische titelverdediger Toby Price (KTM) heeft de tweede etappe in de Dakar bij de motorrijders op zijn naam geschreven. Gilles Vanderweyen (KTM), de enige Belg bij de motors, eindigde als 111e op 1u19:30 van Price.



Price werkte de 275 kilometer tegen de klok tussen de Argentijnse steden Resistencia en San Miguel de Tucuman af in 2u37:32 en was zo 3:22 sneller dan de Oostenrijker Matthias Walkner. De Spanjaard Paulo Gonçalves kwam 3:51 na de winnaar als derde over de streep.



In de stand neemt Toby Price de leidersplaats over van de Spanjaard Juan Pedrero Garcia (Sherco TVS), die dinsdag niet verder kwam dan een vijftiende plaats.