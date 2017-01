Overdrive Racing maakt overuren: wagen Al-Attiyah hersteld na motorbrand

Door: redactie

De wagen van Qatarees Nasser Al-Attiyah (Toyota) is na de motorbrand van gisteren volledig hersteld. Dat laat Jean-Marc Fortin, teammanager van het Belgische Overdrive Racing weten.

"Mijn jongens hebben een korte nacht achter de rug maar het belangrijkste is dat de wagen van Nasser volledig hersteld is", vertelt Jean-Marc Fortin. "Als je na een korte rit van 38 km zo'n reparatie uitvoert, kan je niet spreken van een ideale start. Het zorgde voor heel veel stress maar het belangrijkste is dat de wagen volledig hersteld is."



"Een olielek heeft de brand veroorzaakt", gaat Fortin verder. "We hebben de volledige bovenkant van de motor moeten vervangen. Dat is geen eenvoudige herstelling maar mijn team is ervaren genoeg om zo'n reparaties uit te voeren. Zo dadelijk vertrekt Nasser met een wagen die over zijn volledige kracht kan beschikken, met de nodige motivatie om ook vandaag de rit te winnen en op zoek te gaan naar nog meer goede resultaten voor het vervolg van deze Dakar."