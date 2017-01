Nasser Al Attiyah bezorgt Overdrive Racing eerste zege

Door: redactie

2/01/17 - 19u40 Bron: Belga

© reuters.

Dakar 2017 De 46-jarige Qatarees Nasser Al Attiyah heeft maandag de eerste etappe in de 38e editie van de Dakar Rally gewonnen. In een Toyota van het Belgische Overdrive-team had de eindwinnaar van 2011 en 2015 voor 39 kilometer tussen de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion en het Argentijnse Resistencia 24 seconden minder nodig dan de Spanjaard Xavier Pons (Ford). Al Attiyah's Spaanse teamgenoot Nani Roma werd op 29 seconden derde en met de Zuid-Afrikaan Giniel De Villiers, op 41 seconden vijfde, eindigde er nog een derde rijder van Overdrive in de top vijf.