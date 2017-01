Fransman De Soultrait is snelste motorrijder in openingsetappe Dakar

Door: redactie

2/01/17

De Fransman Xavier de Soultrait (Yamaha) heeft de eerste rit in de Dakar bij de motorrijders op zijn naam geschreven.

De 28-jarige De Soultrait klokte in de chronoproef over 39 km tussen de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion en het Argentijnse Resistencia af na 28:20. Daarmee haalde hij het voor de Spanjaard Juan Pedrero Garcia (Sherco TVS), tweede op 2 seconden, en de Amerikaan Ricky Brabec (Honda), derde op 14 seconden.



De Australische titelverdediger Toby Price (KTM) moest tevreden zijn met de zeventiende tijd op 1:21 van de winnaar.



Gilles Vanderweyen (KTM), de enige Belgische motard in deze Dakar, finishte op ruim 10 minuten in 38:38 en reed de 117e tijd.