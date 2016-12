Dakar 2017 start maandag bij temperaturen tot 40 graden

Bewerkt door:

28/12/16 - 12u58 Bron: Belga Bewerkt door: Peter Luysterborg 28/12/16 - 12u58 Bron: Belga

Een beeld uit de editie 2016: kinderen zoeken verkoeling bij het water bij het passeren van de Dakar. © afp.

Op maandag 2 januari start de 39ste editie van de Dakar, de negende in Zuid-Amerika. In tegenstelling tot de voorbije Zuid-Amerikaanse edities start de wedstrijd niet in Buenos Aires, maar in de Paraguyaanse hoofdstad Asuncion.

Met Paraguay doet de Dakar het 29ste land in de geschiedenis van de wedstrijd aan. Bolivië is het derde land in deze Dakar. Dagenlang wordt er op grote hoogte gereden. Na een trip van ruim 9.000 km, waarvan 4.000 km verspreid over twaalf klassementsritten, eindigt de Dakar op 16 januari. De finish ligt zoals steeds in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.



40 graden

"De deelnemers vertrekken uit Asuncion in een tropisch klimaat, bij temperaturen van om en bij de 40 graden", legt wedstrijdleider Etienne Lavigne uit. "Een paar dagen later krijgen ze te maken met temperaturen van rond het vriespunt, op de hoogvlaktes van Bolivië. Contrast is er ook in de hoogte: we gaan van zeeniveau naar bijna 5.000 meter hoogte en blijven bijna een week op meer dan 3.000 meter hoogte. De Dakar van 2017 is vierdimensionaal."



De ontscheping in de haven van Buenos Aires gebeurt vanaf 27 december, waarna de hele karavaan aan een tocht van ruim 1.200 km richting Paraguay begint. Na de technische en administratieve controles start de Dakar op 2 januari met een korte klassementsrit van 39 km. Op woensdag staat de eerste test op het programma met off-piste en wordt er naar grote hoogte geklommen.



Gps

"Fysiek en mechanisch wordt het zwaar, maar het zwaarste zal de rally zelf zijn", zegt sportief directeur Marc Coma. "De navigatie wordt anders doordat de rol van de gps wordt beperkt. Zelfs de verborgen waypoints worden grotendeels vervangen door zogeheten controlled waypoints (WPC), die slechts worden geactiveerd als het voertuig er is. Door dit systeem hebben de deelnemers minder hulp van de apparatuur en wordt het goede oude kompas in feite in ere hersteld."



Protesten

De Dakar-organisatie mag zich ook verwachten aan protesten in Bolivië, waar er een waterschaarste heerst. Eerder liet de organisatie via een persbericht weten dat ze hun eigen water meenemen en op die manier volledig autonoom zijn. De tweede week begint met een marathonetappe op grote hoogte waarbij de teams geen beroep kunnen doen op hun assistentie. Tijdens het tweede deel op dinsdag gaat de karavaan opnieuw richting zeeniveau. De koninginnenrit van deze Dakar wordt op woensdag 11 januari gereden met ruim 400 km off-piste inclusief de duinen van Fiambala. Op vrijdag zijn de duinen van San Juan de laatste hindernis vooraleer het op de slotdag richting eindpodium in Buenos Aires gaat. Marc Coma, sportief directeur bij de Dakar-organisatie. © epa.