Thierry Neuville derde keer RACB Driver of the Year

Bewerkt door:

22/12/16 - 23u35 Bron: Belga Bewerkt door: Peter Luysterborg 22/12/16 - 23u35 Bron: Belga

© photo news.

Thierry Neuville is op het gala van de Belgische Automobielfederatie in Brussel voor de derde keer in zijn carrière, na 2011 en 2013, verkozen tot RACB Driver of the Year. De vice-wereldkampioen rally hield Stoffel Vandoorne en Enzo Ide achter zich. Op de erelijst volgt de 28-jarige Luikenaar Vandoorne op.