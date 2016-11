Pech voor de Dakar-fans: deze dame verkijkt kans op debuut om wel heel domme reden

© Rallying in Africa.

© Rallying in Africa. © Rallying in Africa.

Helaas, driewerf helaas. De Russische Anastasiya Nifontova mag haar geplande debuut in de Dakar Rally zo goed als zeker vergeten. Nifontova werd in oktober tijdens een manche van het WK cross-country rally betrapt op het gebruik van meldonium. De Internationale Motorsportfederatie (FIM) heeft de 37-jarige Russische een voorlopige schorsing opgelegd.



Nifontova kan nog wel in beroep gaan tegen haar straf om een nieuwe analyse van haar urinestaal vragen. Normaliter zou ze in de Dakar 2017 - net vandaag werd het nieuwe parcours voorgesteld - haar debuut maken. De voorbije jaren nam ze al deel aan de Africa Eco Race, die in het leven werd geroepen na de verhuis van de Dakar naar het Zuid-Amerikaanse continent.



Het voorbije jaar werden tal van Russische atleten geschorst nadat ze positief testten op het gebruik van meldonium. Bij de bekendste namen waren tennisster Maria Sharapova en zwemster Yulia Efimova. We horen u luidop mee hopen dat de FIM de schorsing van Nifontova alsnog terugdraait.

Lees ook Dakar stelt nieuw parcours op grote hoogte voor