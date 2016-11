Brad Binder, wereldkampioen in Moto3, breekt linkerarm bij crash op nieuwe bolide

Door: redactie

De Zuid-Afrikaanse motorrijder Brad Binder heeft bij een valpartij op het circuit van Valencia zijn linkerarm gebroken.

Binder kroonde zich afgelopen seizoen tot wereldkampioen in de Moto3. Volgend jaar komt hij een klasse hoger uit in de Moto2. Op het circuit van Valencia testte de 21-jarige Zuid-Afrikaan zijn nieuwe KTM-bolide, maar een succes werd dat duidelijk niet.



De onfortuinlijke Binder ging onmiddellijk onder het mes in Barcelona.