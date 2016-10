Fransman Ogier pakt zijn vierde wereldtitel, Belg Thierry Neuville nu knap tweede in WK-stand

Door: Joost Custers

16/10/16 - 12u53

De Fransman Sébastien Ogier heeft zich met een zege in de Rally van Catalonië verzekerd van een vierde opeenvolgende titel in het WK Rally. Ogier, bijna 33, doet het uiteraard weer met zijn Volkswagen Polo WRC, het merk waarmee hij het grootste deel van zijn 37 WK-zeges behaalde. Ogier komt met deze vierde wereldtitel op gelijke hoogte van de vliegende Finnen Juha Kankkunen en Tommi Mäkinen. De recordhouder blijft evenwel Ogier's landgenoot Sébastien Loeb met negen wereldtitels, allemaal met Citroën.

In Spanje toonde Ogier weer maar eens waarom hij nu al viermaal wereldkampioen is. De Fransman beperkte de schade op de eerste dag, waar hij op onverhard als eerste moest starten en zo stevig in het nadeel was, en van zodra de asfaltproeven er aan kwamen reed hij naar leider Dani Sordo (Hyundai) toe en liet hem kansloos achter. Ogier won in Spanje al voor de derde maal, en behaalde er zijn vijfde zege van het lopende WK-seizoen.



15 WK-punten

Op de wegen in Catalonië werd Dani Sordo in zijn Hyundai mooi tweede, voor onze landgenoot Thierry Neuville en dat is de tweede winnaar van het weekend. Na de opgave van Andreas Mikkelsen (VW) reed Hyundai-man Neuville een beheerste wedstrijd en pakte de 15 WK-punten verbonden aan de derde plek.



Spannende strijd

Beide heren hebben nu 127 WK-punten en mogen in Wales en Australië onderling uitmaken wie vicewereldkampioen zal worden. Haydon Paddon (Hyundai - vierde in Spanje - 114 punten), Dani Sordo (111) en Jari-Matti Latvala (104) maken ook nog kans op de tweede plek, maar volgen al op geruime afstand.



Noteren we nog dat Mads Ostberg met zijn Ford Fiesta WRC vijfde werd en Jan Kopecky (Skoda) won in WRC2. Eind oktober wordt de voorlaatste manche van het WK in Wales verreden.