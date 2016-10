Marquez verzekert zich van derde wereldtitel in MotoGP

Door: redactie

16/10/16 - 10u16 Bron: Belga

Marc Marquez. © epa.

De Spanjaard Marc Marquez (Honda) heeft vandaag zijn derde wereldtitel in de MotoGP-klasse veroverd dankzij zijn zege in de Grote Prijs van Japan.

Op het circuit van Motegi eindigde de 23-jarige Marquez voor Andrea Dovizioso (Ducati) en Maverick Vinales (Suzuki). De Catalaan boekte zo zijn vijfde overwinning van het seizoen. In de strijd om de wereldtitel profiteerde hij van de valpartijen van Yamaha-rijders Valentino Rossi, die vanop de pole was vertrokken, en Jorge Lorenzo. Marquez kroonde zich eerder in 2013 en 2014 tot wereldkampioen in de MotoGP-klasse.



In de WK-stand heeft Marquez 273 punten. Daarna volgen Rossi (196 ptn) en Lorenzo (182 ptn).