Luthi is beste in Moto2, Siméon 10e

16/10/16 - 10u42 Bron: Belga

Thomas Luthi. © afp.

De Zwitser Thomas Luthi (Kalex) heeft vandaag de Grote Prijs van Japan in de Moto2-categorie gewonnen. Op het circuit van Motegi werd Xavier Siméon (Speed Up) 10e op 27.113 seconden van de winnaar.

Luthi, die zijn derde zege van het seizoen behaalde, eindigde voor de Fransman Johann Zarco (op 0.386) en de Italiaan Franco Morbidelli (op 5.863), eveneens Kalex-rijders.



Zarco verstevigt dankzij zijn tweede plaats zijn koppositie in de WK-stand, Siméon is 18e.



In de Moto3-klasse ging de overwinning naar de Italiaan Enea Bastianini (Honda). Hij had 17 duizendsten voorsprong op de Zuid-Afrikaan Brad Binder (KTM), die zich eind september al verzekerde van de wereldtitel. De Italiaan Nicolo Bulega (KTM) werd derde op 4.002. Livio Loi (Honda) finishte als zevende op 7.749 en is in de WK-stand terug te vinden op de 21e plaats.