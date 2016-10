Joost Custers

15/10/16 - 17u05

video

Met bovenstaande crash elimineerde Andreas Mikkelsen zich in de WK Rally van Spanje, waardoor Thierry Neuville nu derde is en virtueel opschuift naar de tweede plaats in het WK. In Spanje leidt Sébastien Ogier nu voor Dani Sordo en Thierry Neuville. De opgave van Mikkelsen maakt ook dat Ogier enkel nog moet finishen om de vierde wereldtitel veilig te stellen.