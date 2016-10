Ogier op één puntje van wereldtitel, Neuville schuift op naar plek drie in Catalonië

Bewerkt door: Glenn Bogaert

15/10/16 - 13u24 Bron: Belga

© photo news.

Thierry Neuville (Hyundai i20) staat halverwege de derde dag op de derde plaats in de Rally van Catalonië, de elfde manche van het seizoen in het WRC-kampioenschap. De Fransman Sébastien Ogier (VW Polo-R) is nog één punt verwijderd van een vierde wereldtitel op rij nadat zijn Noorse teammaat Andreas Mikkelsen zaterdag moest opgeven

Mikkelsen gaf op nadat hij in de 12de klassementsproef over de kop ging en tegen een boom belandde. Hij stond voorlopig op de derde plaats in de Rally van Catalonië en was nog in de running om de manche te winnen, voor Ogier. De Noor was de laatste echte concurrent van de Fransman voor de wereldtitel. Mathematisch kan enkel onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai i20) nog Ogier bedreigen, al is dat weinig waarschijnlijk.



Als Neuville, derde na de 12de klassementsproef, morgen wint in Catalonië en daarna ook zegeviert in Groot-Brittannië en Australië (en telkens ook de beste is in de Power Stage), dan volstaat het voor Ogier om slechts één punt te scoren in één van die drie rally's om zich te verzekeren van een nieuwe wereldtitel.