Sordo leidt na tweede dag in Catalonië, Neuville op vierde plaats

Door: redactie

14/10/16 - 19u06 Bron: Belga

© epa.

Onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai i20) staat vandaag na twee dagen in de Rally van Catalonië, de elfde van dertien manches in het WRC-kampioenschap, op de vierde plaats. De 28-jarige Luikenaar, die de tweede klassementsproef won, heeft na zeven chronoritten 46 seconden achterstand op zijn Spaanse ploeggenoot Dani Sordo, die de koppositie bezet.

De Fransman Sébastien Ogier (VW), die zich in Catalonië kan verzekeren van zijn vierde wereldtitel op rij, en de Noor Andreas Mikkelsen (VW) houden Neuville voorlopig van het podium in Spanje. Neuville moet 11 seconden goedmaken op Mikkelsen, tweede in de WK-stand met 15 punten meer dan onze landgenoot.



Morgen worden acht klassementsproeven gereden in Catalonië, zondag staan er nog vier ritten op het programma.