Pedrosa mist GP van Japan door sleutelbeenbreuk

14/10/16 - 09u53 Bron: ANP

© afp.

Dani Pedrosa moet de Grand Prix van Japan zondag op het circuit van Motegi aan zich voorbij laten gaan. De Spanjaard ging vandaag tijdens de tweede trainingssessie op zijn Honda hard onderuit.

Artsen stelden later in het medisch centrum een breuk in zijn rechtersleutelbeen vast. Hij zal een operatie moeten ondergaan. Mogelijk mist hij ook de komende races in Australië en Maleisië. In het WK-klassement staat Pedrosa vooralsnog vierde.



Pedrosa was niet de enige rijder die van zijn motor tuimelde. Ook zijn team- en landgenoot Marc Márquez ging onderuit. De leider in het WK-klassement kon de training daarna echter ongedeerd hervatten.



De Ier Eugene Laverty moest na zijn crash aan het einde van de oefensessie per brancard naar de medische post worden gebracht. Nader onderzoek wees uit dat de fysieke schade bij de coureur van Ducati meeviel.