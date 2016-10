Tänak leidt verrassend na eerste chronorit, Neuville pas zevende in Catalonië

Door: redactie

13/10/16 - 21u06 Bron: Belga

© afp.

Rally van Catalonië De Est Ott Tänak (Ford Fiesta RS) staat na de eerste chronorit in het centrum van Barcelona verrassend aan de leiding in de Rally van Catalonië, de 11e manche van het seizoen in het WRC-kampioenschap. Thierry Neuville (Hyundai i20) zette de zevende chrono, op 5.7 seconden van Tänak, op de tabellen in de 3,2 km lange proef.