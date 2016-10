Enzo Ide rijdt met racebolide in de straten van Knokke dit weekend

Joost Custers

6/10/16 - 14u57

© photo news.

Enzo Ide zal dit weekend te zien zijn met zijn Audi R8 Ultra GT3 in een demonstratie tijdens de bekende Zoute Grand Prix in Knokke. De kersverse Europese kampioen zal er zijn Audi de sporen geven.

Heel het seizoen lang was Enzo Ide, samen met de Duitse fabrieksrijder van Audi Christopher Mies, vooraan te vinden in de Blancpain GT Sprint en hij werd in Barcelona, tijdens de finale dit weekend dan ook de terechte kampioen. Enzo is 25 en onder meer eigenaar van het horlogemerk Lebeau Courally.



Dit weekend doet hij het dus voor eigen volk: "We scoorden in negen van de tien races punten, pakten vier zeges en nog eens drie podiumplaatsen en dan word je dus kampioen. Ik heb enorm genoten van mijn titel, met mijn familie, vrienden en het team, maar nu kunnen alle liefhebbers van schitterende auto's en autosport dat feestje dus nog eens mee met ons overdoen. Om iedereen te tonen met welke schitterende wagen ik kampioen werd, rijden we komende zondag mee in de ZOUTE GT SPRINT in het kader van de ZOUTE GRAND PRIX®."



"Het wordt een uniek evenement, om met zo'n uitzonderlijke racewagen op zo'n plaats kunnen voluit te gaan. Gezien mijn sponsor, het exclusieve horlogemerk Lebeau Courally, ook sponsor is van de Zoute Grand Prix, valt alles dus perfect in de plooi. Ik zou zeggen, aarzel niet, maar kom zondag zeker genieten van onze demonstratie, maar ook van alle andere oude en moderne droomwagens."



In Knokke Het Zoute vindt dit jaar de zevende editie van de ZOUTE GRAND PRIX® plaats. Van 6 tot 9 oktober is de mondaine badplaats aan de Belgische Kust opnieuw de 'place to be' voor liefhebbers van klassieke wagens, exclusieve bolides en premium automerken. Gezien de sterke nationale en internationale reputatie van dit prestigieuze evenement is het meer dan ooit een autofeest en society event van een bijzonder hoog niveau.

