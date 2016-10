Deze horrorcrash in Rally van Siberië kost leven aan official

Yari Pinnewaert

4/10/16 - 11u36 Bron: The Siberian Times, 7sur7

Afgelopen weekend heeft er zich tijdens de Rally van Siberië een waar drama voltrokken. Zoals in bovenstaande video zichtbaar, vloog één van de racewagens (die van Vyacheslav Kholmogorov om precies te zijn) op volle snelheid in een controletoren. Die werd bemand door rallycommissaris Vasily Elizarov (54) en zijn assistente Natalia Koreneva (34) en zij moesten een zware tol betalen: Elizarov was op slag dood, terwijl enkel een mirakel kan Koreneva nog redden.



De politie van het Russische Omsk heeft alvast een onderzoek opgestart naar het ongeval, mogelijk gaat het om een fout van de organisatie om dergelijke toren op die plaats neer te zetten. Alexey Kostyakov, de directeur van de wedstrijd, weigert daar echter in mee te gaan. Hij doet het tragische incident af als "een ongeval."