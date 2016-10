Ook deze legende uit het NASCAR komt zondag naar Zolder

Joost Custers

3/10/16 - 20u23

© Kos.

Viervoudig NASCAR-kampioen Jeff Gordon zal op zondag 9 oktober aanwezig zijn bij de Euro NASCAR finale in Zolder en de rol van Grand Marshal voor de ELITE 1-race die de Europese titelstrijd zal beslissen op zich nemen.

"Ik heb Zolder al eerder bezocht en ik kijk er nu al naar uit om er de NASCAR Euro Series te zien racen", aldus Gordon, die om 16:04 precies de 'Most Famous Words in Motorsports' zal uitspreken, net voor de NWES bolides de grid voor de laatste race van 2016 zullen verlaten. "Ik ben al een tijdje bevriend met (kampioenschapsleider) Anthony Kumpen en heb gehoord dat het kampioenschap ontzettend populair is. Ik kijk er al naar uit om dat met mijn eigen ogen te kunnen vaststellen."



Gordons vier NASCAR Cup Series titels, 93 overwinningen en 81 pole posities vertellen slechts een deel van het levensverhaal van een rijder die ontzettend heeft bijgedragen aan de groei van NASCAR. Hij geniet van een wereldwijde populariteit, niet alleen gedurende zijn 26-jarige carrière als NASCAR-racer, maar ook nu nog, als analyst voor NASCAR on FOX. De 45-jarige uit Vallejo, Californië is een rolmodel voor heel wat NASCAR Whelen Euro Series rijders en fans en wordt overal beschouwd als een groots ambassadeur voor de autosport, ook al omdat initiatieven als de Jeff Gordon Children's Foundation zijn positieve invloed tot buiten de grenzen van de sport laten voelen.



Anthony Kumpen, de huidige leider in het kampioenschap 2014 NWES kampioen, bestuurt de #24 Chevrolet SS en is heel vereerd dat hij in aanwezigheid van Jeff Gordon voor de Europese NASCAR-titel kan strijden. "Het is fantastisch dat Jeff ons in Zolder bezoekt. Het bewijst hoezeer hij met NASCAR, op alle niveaus, begaan is. Ik heb Jeff al meer dan eens ontmoet en telkens ik advies nodig had hielp hij me graag", stelde 2014 NASCAR Whelen Euro Series-kampioen. "Ik heb net in avant-première de biografie van Jeff gelezen, een boek dat volgende maand verschijnt. Het is een verbazend verhaal, dat goed aantoont hoe hard hij heeft moeten werken om er te geraken. Dat zorgt er voor dat hij voor iedereen in de sport een waar rolmodel is. Het wordt een heel bijzondere zondag, zowel voor de rijders als de fans die naar Circuit Zolder afzakken."