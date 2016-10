Enzo Ide Europees kampioen Gt Sprint

Door: Joost Custers

De 25-jarige West-Vlaming Enzo Ide is de nieuwe Europese GT sprint kampioen. Ide werd tijdens het afsluitende weekend, samen met de Nederlandse Limburger Robin Frijns, eerste en derde in de beide races in Barcelona en stelde zo zijn eerste Europese titel veilig.

De afsluiter van de Blancpain GT Sprint Cup, zo heet het kampioenschap officieel, werd een sprookje voor Ide en het Belgische WRT Audi team. Ide werd kampioen bij de rijders, tegen een rits fabrieksrijders en zelfs ex-F1-piloten, WRT Audi won de titel bij de teams. Ide houdt onder meer Bernd Schneider, Maxime Soulet, Laurens Vanthoor, Will Stevens enz. achter zich.



Na zijn zege in de eerste race deze ochtend, nam de West-Vlaamse Audi-rijder geen enkel risico bij de start van de slotrace. Hij drong niet aan toen de Fransman Tristan Vautier (Mercedes) de leiding wou nemen in de startfase. Ook de Belgische Bentley-rijder Maxime Soulet zou even later vrij eenvoudig een weg vinden voorbij de latere kampioen. Ide en Frijns reden vervolgens een sterke race, werden derde, voldoende voor de titel voor Ide en WRT Audi. Tristan Vautier en Felix Rosenqvist (AKKA ASP Mercedes) wonnen de laatste race van de Blancpain Sprint Cup in Barcelona, voor Soulet en Soucek (Bentley).



Enzo Ide won eerder in zijn carrière al de 24 Uur van Zolder met Audi en won meerdere Europese GT-wedstrijden.