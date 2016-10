Thierry Neuville knap tweede op Corsica en nog steeds in running voor titel vicewereldkampioen

Door: Joost Custers

2/10/16

De Fransman Sébastien Ogier heeft voor het eerst in zijn carrière de Rally van Corsica gewonnen, de 11de proef van het lopende WK. De Fransman is nog geen wereldkampioen, maar een vierde opeenvolgende titel kan hem eigenlijk niet meer ontsnappen. De VW-rijder heeft aan één tweede plaats in drie resterende wedstrijden voldoende om wereldkampioen 2016 te worden. In Corsica zagen we ook een sterke prestatie van onze landgenoot Thierry Neuville die met een tweede plaats in zijn Hyundai volop in de running is en blijft voor de titel van vicewereldkampioen.