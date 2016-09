Neuville richting Citroën?

Door: Joost Custers

1/10/16 - 11u59

© afp.

Thierry Neuville lijkt zo goed als zeker Hyundai te verlaten. De Belg reed de afgelopen drie seizoenen voor de Koreaanse constructeur, maar de geruchten gaan meer en meer in de richting van een plek bij Citroën in 2017, naast Kris Meeke. Citroën komt in 2017 weer officieel aan de start van het WK en is op zoek naar een sterke tweede man naast Kris Meeke die dit seizoen al twee WK-wedstrijden won.