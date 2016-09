Neuville sluit eerste dag in Corsica af op tweede plaats, Ogier leidt

Door: redactie

30/09/16 - 18u13 Bron: Belga

Thierry Neuville. © photo news.

Thierry Neuville (Hyundai i20) staat vandaag na de eerste dag op de tweede plaats in de Rally van Corsica, de tiende manche van het seizoen in het WRC-kampioenschap.

Neuville heeft 44 seconden achterstand op de Franse regerende wereldkampioen en WK-leider Sébastien Ogier (VW Polo-R), die de openingsdag helemaal domineerde. Ogier reed viermaal de snelste tijd in de vier klassementsproeven van de dag en is goed op weg om zondagavond zijn vierde opeenvolgende wereldtitel te pakken. De derde plaats, op 58 seconden van Ogier, is voor diens Finse ploegmaat Jari-Matti Latvala (VW).



Stand na eerste dag:

1. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fra/VW Polo-R) 1u37:52.8

2. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai i20) 44.0

3. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila (Fin/VW Polo-R) 58.0

4. Andreas Mikkelsen-Anders Jaeger (Noo/VW Polo-R) 59.3

5. Craig Breen-Scott Martin (Ier-GBr/Citroën DS3) 1:18.7

6. Hayden Paddon-John Kennard (NZe/Hyundai i20) 1:26.2

7. Eric Camilli-Benjamin Veillas (Fra/Ford Fiesta RS) 2:00.7

8. Elfyn Evans-Craig Parry (GBr/Ford Fiesta R5) 2:36.3 1e categorie WRC2)

9. Dani Sordo-Marc Marti (Spa/Hyundai i20) 2:39.1

10. Mads Ostberg-Ola Floene (Noo/Ford Fiesta RS) 2:41.9

11. Kris Meeke-Paul Nagle (GBr-Ier/Citroën DS3) 2:51.9

12. Jan Kopecky-Pavel Dresler (Tsj/Skoda Fabia R5) 2:52.0

13. Ott Tänak-Raigo Molder (Est/Ford Fiesta RS) 3:17.2

14. Bryan Bouffier-Denis Giraudet (Fra/Citroën DS3 R5) 3:38.5

15. Kevin Abbring-Sebastian Marshall (Ned-GBr/Hyundai i20 R5) 3:38.8

16. Yoann Bonato-Benjamin Boulloud (Fra/Citroën DS3 R5) 3:59.5

17. Stéphane Sarrazin-Jacques-Julien Renucci (Fra/Hyundai i20 R5) 4:01.6

...



Snelste tijden klassementsproeven: Ogier 4 (KP1-KP4)