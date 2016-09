Tomac en Herlings pakken zege in laatste GP van seizoen

Bewerkt door:

12/09/16 - 10u30 Bron: Belga

Jeffrey Herlings. © belga.

De Amerikaan Eli Tomac (Kawasaki) heeft de Grote Prijs motorcross van de Verenigde Staten in de MXGP-klasse op zijn naam geschreven. Tomac was voor eigen publiek de beste in beide reeksen. In de MX2 was de zege voor de Nederlander Jeffrey Herlings (KTM), die al zeker was van de wereldtitel en volgend seizoen de overstap maakt naar de MXGP.