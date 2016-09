Herlings en Tomac winnen eerste manches in VS

Door: redactie

Jeffrey Herlings. © belga.

De Nederlander Jeffrey Herlings (MX2) en de Amerikaan Eli Tomac (MXGP) hebben in Glen Helen de eerste reeks van de GP motorcross van de Verenigde Staten gewonnen, de achttiende en laatste WK-manche van het seizoen.

Wereldkampioen Herlings (KTM) bleef in de MX2-klasse de Amerikanen Jérémy Martin (Kaw) en Austin Forkner (Kaw) voor, Brent Van Doninck (KTM) werd achttiende.



Later op de dag ging de zege in reeks één in de MXGP naar Tomac (Kawasaki), die sneller was dan de Italiaan Antonio Cairoli, de Duitser Max Nagl en de Sloveense wereldkampioen Tim Gajser. Jérémy Van Horebeek en Kevin Strijbos werden respectievelijk vijfde en negende. Clément Desalle kwam omwille van een knieblessure niet in actie.