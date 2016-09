Stoffel Vandoorne kaapt zevende plaats weg in tweede race Super Formula

Bewerkt door: Glenn Bogaert

11/09/16 - 12u51 Bron: Belga

© epa.

Stoffel Vandoorne (Honda) is vandaag op het circuit van Okayama in de tweede race van de vijfde manche van het seizoen in de Japanse Super Formula op de zevende plaats geëindigd.

De zege was voor de Japanner Yuji Kunimoto (Toyota), die zo zijn leidersplaats in de WK-stand verstevigde. Hij finishte voor zijn landgenoten Kazuki Nakajima (Toyota) en Hiroaki Ishiura (Toyota). Bertrand Baguette (Honda) kwam als achttiende over de streep in Okayama.



Vijfde in de stand

Gisteren boekte de 24-jarige Vandoorne, die volgend seizoen zeker is van een plaats in de F1 bij McLaren, zijn eerste zege in de Super Formula. Met nog twee manches voor de boeg staat hij in de stand met zestien punten op de vijfde plaats, leider Kunimoto heeft 23,5 punten achter zijn naam staan. © afp.