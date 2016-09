Zege in Moto3 voor Brad Binder, jonge Belg Livio Loi 13de in GP van San Marino

Bewerkt door: Glenn Bogaert

11/09/16 - 12u42 Bron: Belga

© reuters.

Onze landgenoot Livio Loi (Honda) is in de Grote Prijs motorsport van San Marino in de Moto3-klasse op de dertiende plaats geëindigd. De zege op het circuit van Misano ging naar de Zuid-Afrikaan Brad Binder (KTM).