Iannone breekt ruggenwervel in San Marino

Door: redactie

9/09/16 - 18u54 Bron: ANP

© afp.

MotoGP-rijder Andrea Iannone lijkt dit weekend niet meer in actie te komen bij de Grand Prix van San Marino. De Italiaanse Ducati-coureur kwam vandaag hard ten val tijdens de eerste vrije training en heeft daarbij een ruggenwervel gebroken. Dat bleek na uitgebreid onderzoek in een ziekenhuis dicht bij het circuit van Misano. Iannone, die volgend seizoen voor Suzuki rijdt, staat zesde in het algemeen klassement.

De organisatie van de MotoGP heeft de Italiaan onvoldoende fit verklaard om verder deel te nemen, al heeft Ducati daar zijn twijfels over. Het team heeft laten weten het besluit van de organisatie aan te vechten. Volgens hen is de breuk namelijk "klein en stabiel''. Wellicht hoeft Iannone de GP dus niet te missen. Morgenochtend wordt bekeken of de Italiaan in de derde vrije training kan starten. Tijdens de tweede training van vrijdag bleef de coureur in ieder geval aan de kant.



Iannone kwam vorige week ook al ten val tijdens de GP van Silverstone. Met nog zes ronden te gaan schoof de Italiaan afgelopen zondag onderuit.



De coureur van Ducati boekte half augustus zijn allereerste overwinning in de MotoGP. Hij kwam op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg als eerste over de meet en bezorgde Ducati daarmee de eerste zege in zes jaar tijd. Andrea Dovizioso maakte het feest voor de renstal compleet door als tweede te eindigen.