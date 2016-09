Binder (KTM) wint Moto3 in GP Groot-Brittannië, Loi 21e

Door: redactie

4/09/16 - 14u41 Bron: Belga

Brad Binder. © epa.

De Zuid-Afrikaan Brad Binder (KTM) heeft vandaag de Grote Prijs van Groot-Brittannië in de Moto3-klasse gewonnen. Op het circuit van Silverstone bleef hij de Italiaan Francesco Bagnaia (Mahindra), tweede op 0.183, voor. De Nederlander Bo Bendsneyder (KTM), derde op 0.336, vervolledigde het podium.

Voor Binder was het de vierde zege van het seizoen. Hij verstevigt zijn leidersplaats in de WK-tussenstand.



Livio Loi (Honda) kwam als 21e binnen op 32.397 van Binder. In het WK-klassement staat de Limburger na twaalf manches 21e.