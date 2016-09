Herlings verzekert zich van derde wereldtitel MX3 in Verenigde Staten

Door: redactie

4/09/16 - 08u47

WK motorcross Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zich zaterdag (plaatselijke tijd) verzekerd van de wereldtitel in de MX2-klasse. De 21-jarige Nederlander won in Concord (North Carolina) de eerste manche van de GP of Americas en nam zo genoeg afstand van de concurrentie.

Herlings moest in de eerste manche zijn Zwitserse concurrent Jeremy Seewer voorblijven om de titel veilig te stellen. Hij won de reeks en kon meteen na de finish de titel vieren met zijn team. Herlings was al twee keer eerder wereldkampioen in de MX2-klasse, in 2012 en 2013. In 2014 en 2015 maakte hij ook aanspraak op de titel, maar blessures gooiden telkens roet in het eten.



"Eindelijk heb ik die derde titel na zoveel blessures. Ik was zo zenuwachtig. Ik weet niet wat ik moet zeggen", reageerde de nieuwe wereldkampioen. Dit seizoen was Herlings ongenaakbaar tot hij in juli zijn sleutelbeen brak en als gevolg drie grands prix moest missen. Van zijn riante 169 punten voorsprong in de WK-stand bleven er 43 over toen hij een week geleden zijn rentree maakte in Assen. Herlings won dit seizoen elke grand prix waar hij aan de start verscheen. Volgend jaar maakt hij de overstap naar de MXGP-klasse, de koningsklasse in het motorcross.