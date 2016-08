Motorcrosser Clément Desalle pakt in Nederland eerste zege van het seizoen

Bewerkt door: Glenn Bogaert

28/08/16 - 18u40 Bron: Belga

© belga.

Onze landgenoot Clémént Desalle (Kawasaki) heeft de Grote Prijs motorcross van Nederland op zijn naam geschreven. In de zestiende WK-manche van het seizoen in de MXGP-klasse haalde onze landgenoot het op het circuit van Assen van de Italiaan Antonio Cairoli (KTM) en de verrassende Nederlander Glenn Coldenhoff, na twee tweede plaatsen in de reeksen.

© belga.

In de eerste reeks was de Brit Shaun Simpson (KTM) de beste, in reeks twee ging de zege naar Cairoli. Voor voormalig vicewereldkampioen Desalle (27) is het de eerste zege van het seizoen.



Resultaten andere Belgen:

Jeremy Van Horebeek (Yamaha) eindigde op de vijfde plaats in Assen, Kevin Strijbos moeste vrede nemen met de zestiende stek. Damon Graulus werd 20e, Kevin Wouts 23e en Jeffrey Dewulf 26e. Ken De Dycker gaf op. In de MX2 was de zege voor de Nederlander Jeffrey Herlings.



Gasjer blijft leider

In de WK-stand blijft Tim Gajser aan de leiding. Hij telt nog 65 punten voorsprong op Cairoli. Van Horebeek is 6e en Desalle 8e. De volgende WK-manche staat begin september in de Verenigde Staten op het programma.