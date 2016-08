Graham Rahal pakt de zege in Fort Worth

Door: redactie

IndyCar De Amerikaan Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan) heeft de Grand Prix van Fort Worth op zijn naam geschreven, dat is de veertiende manche van het seizoen in het IndyCar-kampioenschap.

Na 248 ronden op de Texas Motor Speedway haalde Rahal het van de Canadees James Hinchcliffe (Schmidt Peterson) en de Braziliaan Tony Kanaan (Chip Ganassi). De Fransman Simon Pagenaud (Penske) kwam als vierde over de streep, voldoende om de leidersplaats in het kampioenschap te behouden.



Met nog twee manches op het programma dit seizoen heeft de Fransman een voorsprong van 28 punten op de Australiër Will Power, die vrede moest nemen met de achtste plaats in Texas. De vijftiende manche van het seizoen wordt op 4 september in het Amerikaanse Watkins Glen (New York) gereden.



De GP van Fort Worth was op 12 juni van start gegaan, maar door de hevige regenval op het circuit werd er toen na 71 ronden beslist de race stop te zetten. De nog resterende 177 ronden werden vervolgens zaterdag afgewerkt.