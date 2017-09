Nieuwe hoop voor Michael Schumacher? Vrouw Corinna laat 'Schumi' naar Texas overvliegen

Michael Schumacher en echtgenote Corinna op skivakantie in Madonna di Campiglio in 2005. © ap.

Na die noodlottige val op de skilatten in december 2013 blijft het akelig stil rond Michael Schumacher. Nu zou de Duitser in de Verenigde Staten een nieuwe behandeling bij een specialist in hersentrauma's ondergaan.

Corinna Schumacher heeft de hoop nog niet opgegeven. De vrouw van de zevenvoudige wereldkampioen in het Formule 1 is van plan Michael (48) te laten overvliegen naar de Verenigde Staten, waar een hoogtechnologisch medisch centrum in Texas gespecialiseerd in hersentrauma's een "nieuwe behandeling" belooft. Dat schrijft de Zweedse krant 'Expressen' en het Duitse magazine 'Bravo'. Het is Dr. Mark Meeks die Corinna hernieuwde hoop geeft. "We hebben enorm veel ervaring met patiënten met een zwaar hersentrauma", aldus Meeks. "Ik denk niet dat er in Europa een kliniek is die al zoveel kan als wij."



Schumacher verkeert na zijn ski-ongeluk eind 2013 nog steeds in coma. Negen maanden na het ongeval werd hij overgebracht van het ziekenhuis in Grenoble naar zijn woonst in de buurt van het meer van Genève, waar hij in een speciaal ingerichte kamer wordt verzorgd. Geneeskundige zorgen waarvoor de kosten naar verluidt wekelijks tot 160.000 euro oplopen.