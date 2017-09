"Wie vindt dat het de fout was van Max, moet dringend naar de oogarts"

Door: Jo Bossuyt in Singapore

18/09/17 - 06u30

Voor Verstappen en Raikkonen zat de wedstrijd er wel heel snel op. © ap.

video

Natuurlijk was het weer de schuld van Verstappen, die crash in de sprint naar de eerste bocht. Zo dachten ze er in ieder geval over bij Ferrari, dat zijn twee auto's in die eerste ronde zag uitvallen. "Verstappen heeft er Kimi afgereden", luidde een tweet van het team. Red Bull-teambaas Christian Horner viel omver toen hij zoveel Italiaanse arrogantie las. "Wat? Bekijk de beelden eens. Wie vindt dat het de fout van Max was moet dringend naar de oogarts."



Groot gelijk. De schuld -niet verantwoordelijkheid maar 'schuld'- lag duidelijk bij Vettel, die veel te enthousiast naar links ging afwijken, uiteraard om Verstappen te intimideren. En zo een contact tussen Verstappen en Raikkonen veroorzaakte. Zei Max na afloop terecht: "Doe je niet als je voor de wereldtitel strijdt..." Maar Vettel deed het dus wel. Hij wist het, de viervoudige wereldkampioen. Je merkt dat steevast aan zijn body language, als hij beseft dat hij boter op zijn hoofd heeft. Dan kijkt hij ontwijkend, nooit in de camera, van links naar rechts, gooit hij lichtjes de schouders op. En zegt, zoals gisteren: "Ik weet niet precies wat er gebeurd is, het ging allemaal zo snel..." Jaja.