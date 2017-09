Vandoorne boekt met zevende stek in kletsnat en incidentrijk Singapore beste resultaat uit F1-carrière, Hamilton primus

GVS

17/09/17 - 16u06

© photo news.

Lewis Hamilton (Mercedes) heeft de GP Formule 1 van Singapore gewonnen. Onder kunstlicht én op kletsnatte wegen haalde de Brit het voor Daniel Ricciardo (Red Bull) en Valtteri Bottas (Mercedes). Met een zevende plek reed Vandoorne zijn beste resultaat dit seizoen en uit zijn F1-loopbaan tot nog toe. Voor Vettel, Verstappen en Räikkönen werd het een baaldag, zij gaven al in de eerste ronde op na een stevige crash.

De rode lichten waren nog niet gedoofd of de safety car mocht al de baan op. Räikkönen maakte een prima start maar tikte in zijn ijver de bolide van Verstappen aan. De stuurloze Ferrari van de Fin raakte van de baan maar gleed bij de eerste bocht opnieuw het circuit op. Op dat moment namen Alonso en diezelfde Verstappen de lus en werden in het tumult meegenomen met de rode bolide. Totale chaos én einde wedstrijd voor het drietal. Daarmee was echter de kous nog niet af, even later - nota bene nog steeds in de eerste ronde - belandde ook leider Vettel in de bandenmuur. Meteen vier protagonisten out. Het gezicht van Verstappen stond op onweer - exact wat het letterlijk deed boven de straten van Singapore. Bekijk de crash HIER! Lees ook Formule 1 of botsauto's? Horrorstart voor Verstappen en Ferrari's in Singapore © photo news.

Hamilton werd zo een lachende derde. De Brit - vanop de derde rij vertrokken - kreeg op deze manier de leiding in de schoot geworpen. Eens de safety car zijn diensten had bewezen en de rust na een nieuwe crash van Kvyat was wedergekeerd, nam hij met zijn Mercedes mondjesmaat afstand van Ricciardo. Drie seconden werden er zeven en werden er elf: op twintig ronden van het einde een gunstige voorsprong voor Hamilton. Maar Ericsson had klaarblijkelijk geen zin in een onemanshow. Prompt maakte de Zweed een 180-gradenbocht, alweer de safety car op de baan dus. Iedereen kwam aansluiten bij Hamilton, op 15 ronden van het einde was alles te herdoen.

Zevende overwinning © photo news. Maar Hamilton liet het niet aan zijn hart komen. De Brit stoof er na het oponthoud naar trouwe gewoonte meteen vandoor en nam snel een handvol seconden op het achtervolgend treintje. Hamilton kwam niet meer in de problemen op de opgedroogde wegen in Singapore en reed freewheelend naar zijn derde opeenvolgende zege en zijn zevende dit seizoen. Ricciardo finishte als tweede, Bottas mocht mee op het podium. De drievoudige wereldkampioen deed een gouden zaakje en heeft in de WK-stand nu 28 punten voorsprong op eerste achtervolger Vettel.