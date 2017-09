Sergio Perez rijdt ook volgend seizoen voor Force India

Door: redactie

17/09/17 - 12u53

© getty.

Sergio Perez zal ook volgend seizoen in de Formule 1 in een bolide van Force India aantreden. Dat heeft de renstal bevestigd.

De 27-jarige Mexicaan, die zijn contract verlengde voor één seizoen, maakte in 2011 zijn debuut bij Sauber en verving in 2013 Lewis Hamilton bij McLaren. Volgend seizoen is al zijn vijfde bij Force India, hij vormt opnieuw een duo met de Fransman Esteban Ocon.



"Sergio heeft een belangrijke rol gespeeld in ons succesverhaal van de voorbije jaren", verklaart teambaas Vijay Mallya. "Sinds hij in 2014 voor ons tekende, heeft hij zich ontwikkeld tot een van de snelste en meest consistente rijders. Zijn trackrecord spreekt voor zich. Hij is de meest succesvolle Force India-piloot ooit met vier podiumplaatsen."



"Force India heeft me toegelaten mijn talenten te tonen, ik voel me hier heel gelukkig", stelt Perez. "Ik ben trots op al wat we al gepresteerd hebben en ik denk dat we nog meer mogen verwachten."



Perez is na dertien WK-manches zevende in de stand met 58 punten. Op die plek eindigde de Mexicaan vorig seizoen.