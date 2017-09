Vandoorne start op negende positie in Singapore, Vettel pakt pole

XC/PL

Stoffel Vandoorne start morgen vanop de negende positie in de Grote Prijs van Singapore. De Duitser Sebastian Vettel pakte de pole, de Nederlander Max Verstappen staat naast hem op de tweede positie.

Vettel, viervoudig wereldkampioen en viervoudig winnaar in Singapore, reed op het stratencircuit van Marina Bay de snelste tijd in de kwalificaties, goed voor de 49ste pole uit zijn carrière. Met 1:39.491 bleef hij de Red Bull van Max Verstappen (1:39.814) voor. De Australiër Daniel Ricciardo werd derde met een tijd van 1:39.840. De Britse WK-leider Lewis Hamilton moest in 1:40.126 tevreden zijn met de vijfde plaats, achter de Fin Kimi Räikkönen (1:40.069). Stoffel Vandoorne reed met 1:41.398 de negende tijd. Zijn Spaanse ploegmaat Fernando Alonso (1:41.179) werd achtste. Vandoorne stond na Q2 met een knappe zesde tijd (1:41.227) genoteerd. Onze landgenoot haalde dus probleemloos Q3, waar de snelste tien rijders aan mogen deelnemen. De Nederlander Max Verstappen ging het snelst rond in Q1 en Q2, maar moest de pole finaal aan Sebastian Vettel laten. Verstappen was vanmiddag op het stratencircuit Marina Bay wel de snelste in de derde vrije oefenritten. De Nederlander bleef in 1:41.829 de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) (1:41.901) en de Britse WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) (1:41.971) voor. De twee McLarens reden een uiterst knappe derde oefenrit. Fernando Alonso werd vierde in 1:42.383, Vandoorne vijfde in 1:42.439. Daniel Ricciardo (Red Bull), vrijdag de beste in de eerste en de tweede vrije training, moest tevreden zijn met een zesde stek (1:42.517).

Fernando Alonso, de Spaanse ploegmaat van Stoffel Vandoorne bij McLaren, zei in de marge van de kwalificaties dat hij eerst het fijne wil weten over de Renault-motor waar zijn team volgend jaar mee zal rijden alvorens te beslissen over zijn toekomst. "Op dit moment heb ik nog geen informatie", aldus Alonso. "En het is pas daarna dat ik zal beslissen. Ik hoop dat de motorwissel McLaren terug op het niveau brengt waarvan wij allemaal vinden dat we er thuishoren."



Alonso gaf al meermaals aan erg ontgoocheld te zijn over zijn Honda-motor dit jaar en liet uitschijnen andere oorden te zullen opzoeken. "We hebben ons best gedaan, maar zonder succes", aldus de Spanjaard nog.



Sportdirecteur Zak Brown bevestigt intussen dat Alonso aan boord houden prioritair is voor McLaren. "Dit is het laatste stukje van de puzzel. Ik denk dat we in de nabije toekomst tot een akkoord zullen komen."