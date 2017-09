LIVE: Stoffel Vandoorne knap vijfde in Q1 in Singapore

Bewerkt door: XC/PL

16/09/17

Stoffel Vandoorne staat na Q1 in de kwalificaties voor de Grote Prijs van Singapore met de vijfde tijd genoteerd. Onze landgenoot haalde dus probleemloos Q2, waar de snelste vijftien rijders aan mogen deelnemen. Ploegmaat Fernando Alonso deed nog beter en klokte de derde tijd. De Nederlander Max Verstappen ging het snelst rond in Q1 in Singapore.