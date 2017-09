Ricciardo snelste in eerste vrije oefenritten Singapore, Vandoorne elfde - Rosberg lid van management Kubica

Door: redactie

De Grote Prijs van Singapore blijft tot en met 2021 deel uitmaken van de F1-kalender. Dat maakten Formule 1-eigenaar Liberty Media en het bestuur van de Aziatische Grand Prix vandaag bekend. De race op het stratencircuit wordt zondag verreden, zoals gebruikelijk bij kunstlicht.

Het vorige contract van de Aziatische nachtrace, die dit weekend voor de tiende keer plaatsvindt, was enkel voor dit seizoen geldig. Sebastian Vettel (Ferrari) won vier van de negen voorbije Grand Prix's. De F1-kalender van 2018 telt zo voorlopig 21 races, eentje meer dan dit jaar. Dat komt door de terugkeer van de Grote Prijs van Frankrijk op het circuit van Paul Ricard. Ricciardo is de snelste in eerste vrije oefenritten Intussen heeft Singapore de eerste vrije oefensessies achter de rug. De Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull) heeft op het stratencircuit van Marina Bay voor de snelste tijd gezorgd. Stoffel Vandoorne (McLaren) klokte in 1:44.340 de elfde tijd. Ricciardo bleef in 1:42.489 de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) en zijn Nederlandse ploegmakker Max Verstappen (Red Bull) voor. Vettel reed 1:42.598, Verstappen 1:42.610. WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) werd vierde in 1:42.904. Hamilton leidt in de WK-tussenstand met 238 punten, drie meer dan Sebastian Vettel. Valtteri Bottas (Mercedes), zesde in de eerste oefenritten, staat derde met 197 punten. Later vandaag staan de tweede vrije oefenritten op het programma. Morgen om 15 uur staan de kwalificaties op het programma. De Grand Prix volgt zondag om 14u00. Uitslag eerste vrije oefenrit: Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) 1:42.489 (21 ronden) (gemiddelde: 178,193 km/u) Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:42.598 (21) Max Verstappen (Ned/Red Bull) 1:42.610 (23) Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:42.904 (27) Sergio Pérez (Mex/Force India) 1:43.423 (25) Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:43.434 (27) Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:43.734 (25) Fernando Alonso (Spa/McLaren-Honda) 1:43.759 (19) Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:44.101 (24) Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso) 1:44.220 (25) Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren-Honda) 1:44.340 (25) Jolyon Palmer (GBr/Renault) 1:44.961 (25) Esteban Ocon (Fra/Force India) 1:45.053 (25) Felipe Massa (Bra/Williams) 1:45.084 (27) Romain Grosjean (Fra/Haas) 1:46.456 (20) Antonio Giovinazzi (Ita/Haas) 1:46.782 (27) Lance Stroll (Can/Williams) 1:47.190 (11) Sean Gelael (Ina/Toro Rosso) 1:47.570 (26) Marcus Ericsson (Zwe/Sauber) 1:47.699 (23) Pascal Wehrlein (Dui/Sauber) 1:47.886 (24)

Rosberg gaat Kubica helpen

De Duitse regerend wereldkampioen Formule 1 Nico Rosberg treedt toe tot het managementteam van de Pool Robert Kubica. Dat bevestigde zijn woordvoerder Georg Nolte vandaag. Rosberg zal de functie van Kubica's manager delen met zijn huidige manager, Alessandro Alunni Bravi.



"Samen met Lewis Hamilton was Robert de snelste tegenstander die ik had in mijn carrière", liet Rosberg optekenen in Bild. "Ik vind het dan ook spannend dat ik Robert kan ondersteunen in zijn terugkeer naar de Formule 1."



De 32-jarige Rosberg zette eind vorig seizoen, na het behalen van zijn eerste wereldtitel in de Formule 1, een punt achter zijn carrière. De eveneens 32-jarige Kubica kreeg in 2011 te maken met een zeer zwaar ongeluk tijdens een rallywedstrijd en strijdt momenteel om terug te keren in de Formule 1.



Kubica maakte de voorbije maanden een sterke indruk in de testritten, die zijn voormalige werkgever Renault hem gunde. De Pool wordt in het geruchtencircuit gelinkt aan een overgang naar Williams, waarbij Nico Rosberg zijn carrière begon en zijn vader Keke in 1982 de wereldtitel veroverde.