Vandoorne eindelijk verlost van Honda, maar zal Stoffel nu ook kunnen winnen? Het antwoord op die en nog vier andere prangende vragen

Jo Bossuyt

15/09/17 - 07u25

© getty.

Tenzij nog wat langer aan de kleine lettertjes van de contracten moet worden gesleuteld, kondigt McLaren vandaag of later dit weekend in Singapore officieel aan dat het na drie jaar van eindeloze ellende afscheid neemt van Honda en vanaf 2018 met motoren van Renault rijdt. Wat die beslissing precies inhoudt en wat de implicaties ervan zijn in 5 vragen.

1. Waarom sleept(e) het zo lang aan? © getty. In Monza, twee weken geleden, schreven we al dat het in kannen en kruiken was. Ondertussen is het nog altijd niet officieel bevestigd. Normaal. De kwestie reikt immers veel verder dan alleen maar McLaren en Renault. Zo wilden de bazen van formule 1 niet dat Honda met het huisvuil werd buitengezet. Het zou de sport immers niet aantrekkelijker maken voor andere automerken die misschien overwegen om in het circus te stappen met hun motor en ...hun geld. Honda moest dus een ander team vinden: Toro Rosso, satellietteam van Red Bull. Zelfs FIA-voorzitter Jean Todt ging er zich mee bemoeien. Om maar te zeggen: er was enige druk nodig om Red Bull zo ver te krijgen. De Oostenrijkers stemden toe maar wilden in ruil wel een prijsverlaging voor de motoren die ze voor kopteam Red Bull bij Renault kopen. Voor wat hoort wat, inderdaad. Maar die uitspraak kennen ze ook in Parijs. Dus wilde Renault de prijs wel laten zakken, maar in ruil daarvoor de jonge en beloftevolle Carlos Sainz overnemen. Die rijdt dit seizoen immers nog bij Toro Rosso. De onderhandelingen gingen dus in alle richtingen, en in formule 1 is het niet anders dan in het vege leven: hoe meer partijen aan tafel, hoe langer het duurt vooraleer er een akkoord uit de bus komt. Bovendien is er de communicatie, belangrijk voor bedrijven als Renault, Red Bull en Honda: de hele handel moet nu ook nog eens in persberichten gegoten worden waar iedereen zich in kan vinden. Etcetera. Lees ook "McLaren ruilt Honda voor Renault als motorleverancier"

Alonso: "Beslis pas over toekomst als McLaren beslissing neemt over motor"

Onze F1-watcher ziet hoe aanvankelijk gestresseerde Vandoorne als een metronoom een sterk nummertje opvoert © getty.

2. Zal Stoffel Vandoorne volgend seizoen kunnen winnen? © getty. Joker. Met andere woorden: afwachten. Een ding is zeker. De V6 van Renault is veel beter dan die van Honda, die niet alleen fragiel is maar ook nog eens serieuze bloedarmoede heeft. Had Vandoorne dit seizoen de Franse krachtbron in zijn rug gehad, dan had hij ongetwijfeld al in de buurt van het podium kunnen finishen, misschien zelfs erop. Anderzijds haalt de Franse motor nog niet het niveau van Mercedes en Ferrari. Voormalige wereldkampioen Alain Prost, nu adviseur bij Renault, onlangs: "Ook volgend jaar zullen we nog niet de beste motor hebben." Bovendien hangt veel af van het chassis. Dit jaar leverde McLaren met de MCL32 puik werk, en dat is positief omdat er op een goede basis kan gewerkt worden aan de auto voor 2018. Maar een sluitende garantie is dat nooit. © photo news.

3. Bijft Alonso nu bij McLaren? De Spanjaard zei het al maanden: hij zou opkrassen als McLaren hem in 2018 geen topmachine kon geven. Al maanden hakt hij in op Honda. Met de switch naar Renault krijgt hij zijn zin. En blijft dus bij McLaren. Normaal gezien zou dat ook vandaag of morgen aangekondigd worden, maar volgens de jongste geruchten is de deal nog niet helemaal rond en zou de aankondiging nu uitgesteld worden tot na Singapore. Vanwaar die vertraging is niet meteen duidelijk. Misschien de duur van het contract? Financieel waren ze in ieder geval al rond: Alonso zou zijn toploon behouden. Iets meer dan 22 miljoen euro zonder premies. © belga.

4. Waarom maar voor 3 jaar? McLaren en Renault tekenden een contract voor 3 seizoenen. Een strategische beslissing van het Britse team. Vanaf 2012 komt er immers alweer een nieuwe generatie motoren. En misschien stapt tegen dan wel een andere constructeur in formule 1. Alle opties open houden, heet dat. © getty.