Valtteri Bottas ook in 2018 bij F1-team Mercedes

13/09/17 - 13u40 Bron: ANP

© afp.

Valtteri Bottas rijdt ook volgend seizoen voor Mercedes in de Formule 1. De Duitse renstal meldt dat er voor 2018 een overeenkomst is getekend met de Fin, die dit jaar al twee Grote Prijzen (Rusland en Oostenrijk, red.) won en derde staat in het WK. "Ik ben trots en vereerd", aldus de 28-jarige Bottas, die in januari de overstap maakte van Williams naar Mercedes.



"We gaven Valtteri een grote uitdaging door hem vrij laat te contracteren en hem teamgenoot te maken van Lewis Hamilton, de beste coureur in de Formule 1. Zijn resultaten zijn indrukwekkend", aldus Mercedes-teambaas Toto Wolff.