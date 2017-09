Onze F1-watcher ziet hoe aanvankelijk gestresseerde Vandoorne als een metronoom een sterk nummertje opvoert

Door: Jo Bossuyt in Italië

Dagboek F1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Monza zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

->Zondag 3 september - 10.30u *150 miljoen Yamamoto (r), de grote baas van Honda: present. © De Coster. De eigenaars van McLaren. © De Coster. Ik loop in de paddock en zie Masashi Yamamoto. De nummer 1 van de autosportafdeling van Honda, de grote baas, is onverwacht komen overvliegen uit Tokio. De motorenkwestie bij McLaren komt dus dichter bij de ontknoping. De heer Yamamoto komt immers alleen als het echt serieus wordt. De spilfiguren in het dossier lopen trouwens constant door de paddock, van de ene vergadering naar de andere. Alain Prost, adviseur bij Renault. Jérôme Stroll, grote baas van Renault Motorsport. Cyril Abiteboul, teambaas van het F1-team van Renault. Directeur Zak Brown van McLaren, teambaas Eric Boullier. Voorzitter Jean Todt van de FIA en F1-baas Ross Brawn. En zie. De almachtige aandeelhouders van McLaren, Mansour Ojjeh en investeerders uit Bahrein, de jongens die het feest betalen sinds McLaren geen grote sponsors meer vindt, zijn er ook. Ook dat is uitzonderlijk, dat ze naar een andere grand prix van Monaco en Abu Dhabi komen. Zij zullen dan ook de factuur moeten regelen als McLaren samengaat met Renault, zoals de bedoeling is. En Honda aan de deur zet. Een gepeperde factuur. Even ruwweg rekenen: Honda brengt 100 miljoen in bij McLaren, en een motor die gratis is. Dat is dus 100 miljoen minder inkomsten en een nieuwe uitgavenpost van 50 miljoen. Het geschatte jaarbedrag voor het gebruik van een motor.



Tijd dringt

In de paddock gaat het gerucht dat er een beslissing moet vallen voor zes uur vanavond. Die zal er niet komen. Het is dan ook een zeer gecompliceerde kwestie. Zoals? Zoals dat Renault al drie teams van motoren voorziet (zichzelf, Red Bull en Toro Rosso), en logistiek geen vierde team aankan. Zoals dat Toro Rosso, satellietteam van Red Bull, dus zijn Renaultmotor zou moeten afstaan en die vervangen door een ...Honda. Teambaas Franz Tost van Toro Rosso ziet dat niet zitten, maar heeft niets te zeggen: het zijn Helmut Markko en Christian Horner van Red Bull die beslissen. Maar de tijd dringt, want bij Toro Rosso waren ze al goed opgeschoten met de auto voor 2018, en die is voorzien voor een Renaultmotor en geen Honda. Wellicht is zelfs Carlos Sainz bij het dossier betrokken. Die rijdt nu voor Toro Rosso maar sportieve baas Markko van Red Bull wil van de lastige Spanjaard af. Renault wil hem volgend seizoen dan weer graag en gooide Sainz daarom wellicht op de onderhandelingstafel. Alleen is er nog ene ...Fernando Alonso. Als die beslist om het voor bekeken te houden bij McLaren, dan moeten ze daar een andere teamgenoot zoeken voor Stoffel Vandoorne. En de enige vrije coureur die aan dat profiel kan voldoen is ...Carlos Sainz. Een moeilijk dossier, zei u?



McLaren-Renault

Ook voor de journalisten zijn het drukke tijden. Iedereen loopt in alle richtingen in de paddock, van het ene samenzweerderig gesprek naar het andere. Hoor ik van een Franse collega die heel dicht bij de bron zit: "Dat McLaren volgend jaar met Renault rijdt, staat zo goed als vast. De enige kwestie waar ze nog niet uit zijn is wat met Honda gebeurt: naar Toro Rosso of weg uit formule 1." Maar ook dat klopt dan weer niet met de eis van Renault om hoogstens drie teams uit te rusten: als Honda opstapt, dan moet Toro Rosso wel met een Renault blijven rijden. Enzovoort. Lees ook Hamilton neemt WK-leiding over na winst in Monza, Vandoorne moet opgeven door motorproblemen

Op de McLaren kon Fernando Alonso alweer niet rekenen in Monza, op z'n WAG Linda wel

Stoffel Vandoorne: "Verrast door mijn toptienplaats? Néén, motorvermogen is minder belangrijk bij regen" © De Coster.

->11.10u *Lap De Belgische persgilde in Monza keek er nog zo naar uit. Achtste op de startgrid, Vandoorne. Natuurlijk zouden auto's met een krachtiger motor hem wel voorbijgaan. Maar starten op de 8ste plaats, het was een unieke kans om in de punten te finishen. En om in het eerste kwart van de race, met misschien een uitstekende start, even te schitteren in de kop van het peloton. Neen dus. Iets voorbij 11 uur, lap: het nieuws valt dat Honda gisteravond dan toch beslist heeft om de volledige motor te vervangen, nadat Vandoorne in het slot van de kwalificaties plots geen vermogen meer vond onder zijn rechtervoet. McLaren laat weten dat het ook mogelijk was geweest om alleen het kapotte onderdeel te vervangen, en dat zulks zonder gridstraf zou gebeurd zijn, maar dat er geen tijd meer voor was. De hele zwik dus maar gewisseld, en dat kost Stoffel nu ...25 strafplaatsen. Rekening houdend met de andere straffen betekent het dat hij op de 18e plaats moet starten.

->12u *Arturo Archiefbeeld van Lauda en Merzario. © rv. De twee vandaag in Monza. © Bossuyt. Het wordt gezellig druk in de paddock van Monza. Italiaans druk. Chaotisch, ja. In de verte zie ik hem weer, de man met de witgrijze manen en cowboyhoed. Een paar lezers van mijn dagboek hebben hem herkend en het antwoord in een reactie gestopt. Inderdaad: Arturo Merzario, nu 74. Formule 1 gereden in de jaren zeventig, alles samen 85 grand prix, onder andere voor Ferrari maar zonder succes. In de sportwagens, voor Ferrari en Alfa Romeo, oogstte hij meer succes. Maar in de formule 1 is hij vooral bekend als de man die het leven redde van Niki Lauda.



Oké, ze waren met zijn vieren bij de brandende Ferrari, op die 1 augustus 1976, op de Nürburgring. Brett Lunger, Guy Edwards en Harald Ertl waren de andere coureurs. Maar het was Merzario die de hoofdrol speelde, zonder aarzelen in de vuurzee dook om op de tast de gordel van Lauda los te maken -anders kregen ze hem niet uit de toorts. Waarna Arturo zijn collega als een pop uit de Ferrari tilde. Merzario, later: "De adrenaline hielp me. Hoe verklaar je anders dat je iets dat zwaarder is dan jezelf (Arturo is klein en verderlicht, jb) van de grond tilt."



Jarenlang was de sfeer tussen Lauda en Merzario trouwens heel kil. De kleine Italiaan verweet Lauda dat hij hem nooit was komen bedanken. Maar dat klopt niet. De Oostenrijker zocht Merzario op tijdens zijn wederoptreden in Monza, amper zes weken na zijn crash en het heilige oliesel. En schonk hem een gouden horloge. Maar daarna was er inderdaad nog maar weinig contact tussen de heren, en dat zat Merzario niet goed. Tot een paar jaar geleden, toen ze in Monza een hartelijk gesprek hadden. En sindsdien iedere jaar een paar uur met elkaar doorbrengen in deze paddock. © De Coster.

->12.10u *Onsterfelijk © De Coster. Kit Harrington en Liam Cunnigham, acteurs van de gevierde reeks 'Games of Thrones', zijn in de paddock. En zie, ze mogen een paar rondjes mee in de tweezitter waarover ik in Silverstone al vertelde in mijn dagboek, omdat onze landgenoot David Saelens hem toen bestuurde. "Als dat maar goed afloopt", denk ik telkens als de tweezitter uitrukt. Die jongens pezen er immers serieus op los, en in Monza betekent dat snelheden dik boven 300 per uur. Anderzijds: voor Kit Harrington moeten we niet vrezen. Als John Snow sterft, dan wekken ze hem toch gewoon weer tot leven? Serieus nu: ze zijn onder de indruk na afloop. "Zo moeilijk om je hoofd recht te houden tijdens het remmen", zegt John Snow. © De Coster. © De Coster.

->12.30u Voorbode De rijdersparade. Smaakvol want in old timers. De auto waarmee Alonso rond het circuit wordt gereden valt stil. En moet in gang worden geduwd. Een voorbode? De Spanjaard zal in de race net zoals Vandoorne opgeven met pech. Stoffel heeft er in ieder geval zin in, merk ik. Alleen maar problemen dit weekend, maar goed gezind. © De Coster. © De Coster.

->13.35u *Stress Ik loop naar de pitlane en kom net te laat aan bij de garage van McLaren. Stoffel is al op weg naar de startgrid. Maar dan beginnen de mecaniciens van McLaren plots iedereen weg te jagen: Stoffel komt aangestormd en zijn auto moet weer in de garage. Daar slingeren de Japanse ingenieurs een laptop in de een of andere poort en gaan aan het tokkelen. Het probleem met de Japanse V6, die deze nacht werd vervangen, is blijkbaar nog niet helemaal van de baan. Je ziet de stress in de garage zo groeien, maar uiteindelijk kan Vandoorne toch vertrekken naar de startgrid. Daar ziet hij er een beetje bezorgd uit, vind ik. © De Coster. © De Coster. © De Coster.

->13.45u *Klippen © De Coster. Ik loop nog wat rond op de stargrid. Kom John Snow en Davos Seaworth weer tegen. Het valt me weer op hoe klein Snow is, kleiner dan mijn al niet spectaculaire 1m78. Ik probeer me hem in te beelden als die vervaarlijk ogende krijger, maar slaag er niet in zoals hij daar staat, zo weerloos en kwetsbaar jongensachtig. En Davos, ja: hij heeft wel degelijk nog al zijn vingers, volledig, zie ik nu. Ik wandel verder. Heel leerrijk. Zeker weten: als de motorenwissel van McLaren om de een of andere reden dan toch niet doorgaat, dan zal er niet veel meer gebeuren in het huwelijksbed van McLaren en Honda. Een huwelijk dat nu helemaal op de klippen is gelopen, lees ik uit het gedrag van betrokkenen.



De Japanners staan moederziel alleen bij de auto's van Alonso en Vandoorne. Bij Stoffel alweer met die laptop, want ze zijn er blijkbaar niet gerust in. Ondertussen staan Zak Brown en Eric Boullier van McLaren bij de mensen van Renault. Daarnaast, zie ik hoe Frans Tost van Toro Rosso aan het inpraten is op sportieve baas Helmut Markko van Red Bull. Of hoe betrokkenen de motorenkwestie van McLaren helemaal hebben meegenomen naar de startgrid. Zelfs de voorbijkomende straalvliegtuigen van het Italiaanse leger kunnen de gesprekken niet onderbreken. © Bossuyt. © Bossuyt. © Bossuyt. © De Coster. © De Coster. © De Coster.