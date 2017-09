Hamilton neemt WK-leiding over na winst in Monza, Vandoorne moet opgeven door motorproblemen

Door: redactie

Lewis Hamilton heeft de Grote Prijs van Italië gewonnen. De Brit van Mercedes haalde het op het circuit van Monza voor ploegmaat Valtteri Bottas en Sebastian Vettel (Ferrari). Hamilton neemt meteen ook de leiding in de WK-tussenstand. Stoffel Vandoorne - die op de voorlaatste rij vertrok - was op weg om in de punten te finishen, tot hij met motorproblemen kampte. Onze landgenoot van McLaren-Honda moest dan ook opgeven.