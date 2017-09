Vandoorne krijgt gridstraf in Monza

Jo Bossuyt in Italië

3/09/17 - 11u42

© photo news.

Dan stond hij eens op de vierde startrij, Stoffel Vandoorne. Na een uitstekende prestatie in de kwalificaties voor de Italiaanse grand prix en dankzij de eerdere gridstraffen voor de Red Bulls waardoor de West-Vlaming kon opschuiven. Maar het feest gaat dus niet door. Honda verving zondagochtend immers de motor in de McLaren van Vandoorne, waardoor hij 25 plaatsen achteruit moet. In plaats van stek 8 vertrekt hij dus op de 18e positie, de voorlaatste rij. Alonso kreeg volgens het compleet belachelijke reglement immers nog meer gridstraf, terwijl Grosjean zaterdag crashte en geen tijd kon neerzetten in de kwalificaties. Of hoe de Italiaanse grand prix, straks om 14u, er plots heel wat minder interessant uitziet voor de Belg.

Het motorprobleem van Vandoorne begon gisteren in het slot van de derde kwalificatiesessie. Plots geen vermogen meer. De West-Vlaming bleef de laatste vijf minuten in de garage en kon zijn tiende tijd niet meer verbeteren. Tijdens de daaropvolgende persconferentie van McLaren vroegen we nog of het euvel een gevolg zou hebben voor Vandoornes startpositie, en antwoordde Hondabaas Hasegawa dat die kans zeer klein was. Neen dus. Uiteindelijk besliste Honda om niet alleen het foute, kleine onderdeel te vervangen -wat zonder gridstraf had gekund- omdat daar geen tijd voor was. En dus maar de hele handel te vervangen. Met 25 strafplaatsen tot gevolg. Vanop de 18e startplaats wordt de Italiaanse grand prix voor Vandoorne dus een behoorlijk anonieme rit, met die amechtige motor op een circuit waar vermogen zeer belangrijk is.