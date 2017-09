Stoffel Vandoorne: "Verrast door mijn toptienplaats? Néén, motorvermogen is minder belangrijk bij regen"

Door: Jo Bossuyt

2/09/17 - 21u45

GP F1 van Italië Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Monza zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

->Zaterdag 2 september, 9u *40plus Heb eens uitgeslapen. Was nodig. Moeilijk in slaap geraakt, want de pizza viel wat groot uit gisteravond. Tja, wie verwacht er nu een jongen van meer dan 40 centimeter - in mijn verbeelding was het zeker een halve meter - als je een Pizza Country bestelt van 9,5 euro. Italië, ja. Vandaar: pas iets voorbij halfnegen vertrokken, daarnet. Gelukkig is het niet zo ver naar het circuit en was er geen file. Vlug naar McLaren voor een snel ontbijtje nu, en natuurlijk om eens rond te snuffelen naar nieuws. Ik zie dat Stoffel er al is. Vroege vogel, zei ik gisteren al. Hij ziet er ontspannen uit, drinkt een koffie met zijn ingenieur. Wellicht overleggen hoe ze het straks zullen aanpassen, want het water komt bij bakken uit de lucht. Zal nog tot 11 uur zo blijven, zegt de Italiaanse weerman.

FIA-voorzitter Jean Todt wil Honda helpende hand toereiken © Bossuyt.

->10.15u *Moeilijk Na gisteren ook nu weer topoverleg over de toekomst van McLaren. Sportief directeur Stoll, teambaas Abiteboul en adviseur Alain Prost van Renault gaan vergaderen in de motorhome van McLaren. Deze keer is Ross Brawn, vervanger van Bernie Ecclestone, er niet bij. Gisteren wel. Omdat de eigenaars van formule 1 tot elke prijs willen vermijden dat Honda uit de formule 1 wordt gedwongen, als McLaren samengaat met Renault. Ik vraag me af of ik uit die afwezigheid mag afleiden dat Honda nu zeker is dat het kan gaan samenwerken met een ander team, Toro Rosso. Dat het dossier toch al tot daar is opgeschoten.



Hoe dan ook, we zullen nog wat geduld moeten hebben vooraleer er witte rook komt. McLaren-baas Zak Brown zegt nu dat er dit weekend geen beslissing moet vallen, maar dat er nog een week of twee tijd is. Maar dan gaat het wel dringen, legt hij uit. Omdat dringend moet worden voortgewerkt aan de auto voor volgend seizoen. Ik ga samenzweerderig kletsen met een Franse collega die bevriend is met iemand van bij Renault die het kan weten. En neen: ik mag de naam niet vermelden. De Renault-gezant zou hem gezegd hebben: "Ja, het schiet op, maar bij McLaren doen ze toch wel zeer moeilijk." Ik vraag me af wat ik daar nu weer moet achter zoeken. Je zou immers verwachten dat Honda moeilijk doet, niet McLaren. Heb ik al gezegd dat het een zeer ingewikkeld dossier is...?

->11u *Leugenaar De Italiaanse weerman heeft gelogen. De regen houdt niet op. Van de derde vrije training komt dus niets in huis. De meeste coureurs rijden niet eens een handvol rondjes. Het publiek zit erbij en kijkt ernaar. Kan eigenlijk niet. Anderzijds is er wel een technische reden. Morgen wordt er gekoerst in droog en warm weer, zo kondigt de... weerman aan. Dus kunnen de teams de set-up van de auto moeilijk bijsturen naar nat weer. Immers: na de kwalificaties deze namiddag mag niet meer aan de auto's gewerkt worden. En morgen kunnen ze moeilijk aan de race beginnen met een afstelling voor zware regen. De toeschouwers hebben er geen begrip voor. Ik hoor gefluit in de tribunes. © Decoster.

->14u *Bont Die Italiaanse weerman, hij maakt het wel heel bont. Nog altijd pijpenstelen. Maar de wedstrijdleiding maakt het nog bonter. Grosjean crasht op het rechte stuk, rode vlag. Sessie onderbroken. Maar dan durft de wedstrijddirecteur de sessie niet meer laten herstarten. Om het kwartier komt het bericht dat er een... kwartier uitstel is. En ondertussen blijft de safetycar maar proberen, om te zien of het circuit berijdbaar is. Meer dan twee uur duurt de grap. Onbegrijpelijk. De beste coureurs van de wereld. De meest geavanceerde auto's. En dan durven ze niet rijden als het regent. Dan zal je daar maar zitten met je ticketje van 700 euro, in de tribune. Nog erger: de organisatoren noch televisie hebben een alternatief klaar. De kijkers thuis krijgen dus beelden van regen, regen en nog eens regen. Van een leeg circuit en tribunes vol paraplu's. Terwijl de commentatoren twee uur lang moeten zitten teren op hun documentatie, om de tijd vol te praten.



Gelukkig zijn er de coureurs. Plots duikt Daniel Ricciardo op in de garage van Mercedes, met een... camera op zijn schouder. Doet alsof hij de perfecte manier gevonden heeft om te komen spioneren. De entourages van Lewis Hamilton en Stoffel denken ook aan het publiek, want gaan live op Instagram. We zien Lewis terwijl hij zit te gamen met zijn teamgenoot Bottas - een coureur moet de tijd ook doden als hij niet mag rijden. En Stoffel staat te kletsen met teambaas Eric Boullier. Ook even vertier voor de grote tribune: Felipe Massa die in de pitlane een balletje trapt met zijn voetbalgekke zoontje. En ondertussen, de wedstrijdleiding die de herstart van de kwalificatie maar blijft uitstellen... © Decoster. © Decoster.

->16.38u *Eindelijk De auto's mogen de piste op. En zie, het wordt zeer boeiend. Vooral voor Stoffel. Hij speelt een beresterke wedstrijd op het kletsnatte circuit. Moeiteloos gaat hij door naar sessie 2, want hij is tiende en de eerste 15 mogen blijven. In die tweede sessie verliest hij in de snelle Parabolica-bocht even de controle over de McLaren, maar hij corrigeert op magistrale wijze en krijgt de auto weer in de goede richting. Negende tijd en door naar sessie 3. In die beslissende sessie draait hij goed mee, staat hij op een bepaald moment zelfs op het bord met de vierde tijd. Maar de laatste vijf minuten, die beslissend zijn, blijft hij in de garage. Het motorvermogen dat plots is weggevallen. Stoffel is dus tiende in de eindstand van de kwalificaties, maar omdat zowel Verstappen als Ricciardo morgen achteraan moeten starten wegens te veel onderdelen vervangen, schuift onze landgenoot naar de achtste positie. Zijn beste startplaats van het seizoen. © Decoster.

->18.50u *Wie? De zaterdagse persconferentie van McLaren begint met veel vertraging, want door de regen is de hele namiddag uitgelopen. Om 19 uur, heeft persdame Silvia me laten weten. Ik loop er heen en zie onderweg hoe Niki Lauda een oude, witgrijze man met cowboyhoed omarmt. Het is een warm weerzien. En wie die man is? Misschien zullen de iets oudere lezers het weten. Ik doe het verhaal morgen, in mijn dagboek van zondag... © Bossuyt.