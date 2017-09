FIA-voorzitter Jean Todt wil Honda helpende hand toereiken

DMM

F1-nieuws Jean Todt, de voorzitter van de Internationale Autosportfederatie (FIA), heeft in de marge van de Grote Prijs van Italië verklaard bereid te zijn Honda te helpen om in de Formule 1 te blijven. De Japanse fabrikant ligt op ramkoers met McLaren waarmee het een contract heeft.

McLaren, het team van Stoffel Vandoorne, is niet te spreken over de kwaliteit van de Honda-motor, en zou het partnerschap met de Japanners willen verbreken.



"Op dit moment loopt het contract nog en ik wil geen uitspraken doen over zaken die nog niet helemaal duidelijk zijn", verklaarde Todt op een persconferentie in Monza voor aanvang van de kwalificatiesessies. "Maar als de samenwerking effectief eindigt en ik kan helpen, zal ik mijn best doen zodat iedereen in de F1 kan blijven."



Mogelijk werpt Toro Rosso, dat momenteel samenwerkt met Renault, Honda een reddingsboei toe. McLaren zou dan met Renault gaan samenwerken, terwijl Toro Rosso een verbintenis zou aangaan met Honda. De gesprekken hierover lopen nog.